В Красноярске сертификаты на покупку квартир получили 108 детей-сирот Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске сертификаты на покупку квартир получили 108 детей-сирот. Стоимость сертификата 2,8 миллионов рублей. Получатели могут приобрести жилье по своему усмотрению. К ним можно добавить личные сбережения, ипотечный кредит или материнский капитал. Срок действия сертификата – один год. Он именной и распорядиться нужно будет исключительно по назначению.

Добавим, что такая мера поддержки действует с 2021 года на территории Красноярского края. Плюс от этого однозначный: граждане сами подбирают жилье по своему вкусу. К тому же отсекается возможность мошенникам подсовывать полуразвалившиеся халупы под видом качественного жилья и наживаться на этом.

Получить такие сертификаты, однако, могут не все. Есть требования, среди которых есть наличие стажа работы, отсутствие задолженности по налогам, сборам и прочим обязательствам. Прием заявлений на следующую выдачу сертификатов га 2024 год уже стартовал 10 января и продлится до 31 августа.