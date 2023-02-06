В Красноярском крае ищут пропавшую 15 лет назад девушку

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Красноярском крае ищут Марию Собецкую 1991 года рождения. Она пропала 26 мая 2008 года, сообщает ГСУ СК по региону.

Почти 15 лет назад студентка Хакасского политехнического колледжа села в автобус в Абакан, на учебу. После занятий девушка вновь села в маршрутку, направляясь домой, в Минусинск. Однако по какой-то причине она вышла на остановке «Енисейский мост».

С тех пор студентку не видели, никакие принятые меры по ее розыску не дали результата. До сих пор неизвестно, что произошло.

В момент исчезновения девушка была одета в короткую кожаную куртку, узкие темно-синие брюки, оранжевый вязаный жилет и ярко-оранжевую водолазку. На ногах были коричневые скейтерсы с розовыми шнурками.

Сама девушка выглядела на 16-17 лет, худощавая, ростом 167 сантиметров. Глаза серо-голубые, нос прямой, с закругленным кончиком, средней толщины губы и короткие темно-русые волосы с розовой челкой.

Сейчас Марии должен быть уже 31 год.

Всех, кто что-либо знает, просят позвонить по телефону 8 (391) 227-06-45 или 112. Гарантируется анонимность.