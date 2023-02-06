В Красноярске планируют обновить освещение на улицах и скверах. Фото: пресс-служба администрации города

В Красноярске в этом году планируют обновить освещение на пяти улицах и в семи скверах. В администрации города озвучили список. Это улицы Новой Зари, Матросова, Турбинная, а также Горького и Воронова. Расходы на это в бюджете уже заложены, проектная документация готова, все готово к тому, чтобы объявить тендер на поиски подрядчика. Впрочем, уточнили в мэрии, если появляются дополнительные средства, планы можно будет и скорректировать, сообщают Gornovosti.

Также освещение будет обустроено в семи скверах по программе нацпроекта «Жилье и городская среда». Среди них набережная Качи, променад на Красраме, возле скульптурной группы «Кандальный путь», парк «Сибсталь» и сквер «Цветочный квартал» рядом с Центральным рынком. И другие.

Добавим, что список формировался на основе запросов горожан. Планируется, что для освещения будет использовано энергосберегающее и экологичное оборудование. Помимо того, новые уличные фонари сейчас устанавливаются но новый, сданных в эксплуатацию объектах – домах, дорожных развязках и так далее.