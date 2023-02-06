В Красноярске неизвестные застрелили несколько собак. Стоп-кадр видео

В Красноярске неизвестные застрелили несколько собак. Гибель животных зафиксирована в Октябрьском районе. Сообщения поступили в полицию еще 3 февраля. Горожане рассказали, что нашли три тела в СНТ «Победа», затем на проспекте Свободном.

В пресс-службе полиции города рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что на место выезжала следственно-оперативная группа. В настоящее время идет проверка, выясняются все обстоятельства. Вдобавок в интернете появилось видео, которое наверняка поможет пролить свет. На нем отчетливо видно, как в частном секторе едет неспешно белый автомобиль. Когда к нему подбегают любопытные собаки, раздается выстрел. Раненое животное с визгом убегает в бурьян, следом – другие собаки.

Полиция выясняет владельца автомобиля (на видео совершенно не видно номеров). Далее станет понятно, имеет ли он отношение к гибели животных. Если вы стали свидетелем данных происшествий просьба обратиться по телефону дежурной части отдела полиции № 2 или по номеру: 249-01-48 или 102.