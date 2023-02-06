Все больше красноярцев предпочитают, чтобы банковскую карту им доставил курьер

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Аналитики ВТБ подсчитали, что за год менеджеры банка доставили горожанам почти 25 тысяч карт. Из них 85% пришлось на доставку карт для получения заработной платы и других регулярных платежей.

«Мы видим, что клиенты все больше ценят экономию времени и удобство, поэтому растет спрос на курьерскую доставку карт. В 2022 году пики выпуска карт пришлись на вторую половину года, сентябрь и ноябрь. Сервис продолжает развиваться: сотрудники организаций теперь могут оформить заявку на карту с помощью уникального QR-кода, который присваивается каждой компании», – прокомментировала управляющий ВТБ в Красноярском крае Наталья Табаринцева.

Действительно, сейчас скорость и комфорт становятся приоритетными для покупателей услуг. Заказать банковскую карту теперь может любой желающий - для этого нужен только доступ в интернет и решение принимается за минуты. А возможность курьерской доставки карт за считанные часы после заказа дает дополнительный импульс для роста. Также на повышенный спрос влияет и тот факт, что для доставки банковской карты сейчас уже не требуется заполнять анкету на сайте.

Вместе с тем, население стало активнее пользоваться и цифровыми картами, которые можно выпустить мгновенно в мобильном банке, привязав к смартфону для оплаты товаров и услуг, используя платежный сервис.

На прирост влияет и большее количество обращений со стороны представителей старшего поколения. Для этой категории банковских клиентов удобно, что одновременно с получением карты, они могут перевести на неё зачисление пенсии.