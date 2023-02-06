В Красноярске за неделю система «Паутина» зафиксировала 117 нарушителей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске система «Паутина» на минувшей неделе зафиксировала 117 нарушителей. Среди них 86 автомобилей были без регистрации, а 7 автомобилей зарегистрированы на владельцев, которых уже нет в живых. 6 автомобилистов попались за рулем без водительских прав, поскольку были лишены их. Еще двое бесправников никогда не получали удостоверения. И одну машину зафиксировали с подложным номерным знаком.

На основании данных системы инспекторы ГИБДД остановили 15 неплательщиков штрафов, еще 8 – злостные нарушители, которые любят создавать аварийные ситуации на дорогах.

В ГИБДД рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что система «Паутина» - это все городские камеры фотовидеофиксации, связанные с единым информационным центром. Они передают информацию о нарушителях экипажам ДПС мгновенно, как только нарушители попадают в зону видимости.