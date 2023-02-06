В Красноярском крае чиновник за взятку передал в собственность служебную квартиру Фото: Мария ЛЕНЦ

В Емельяновском районе бывший первый заместитель главы поселка Кедровый предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в значительном размере. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального следкома.

По версии следствия все произошло в период с октября 2016 года по январь 2017 года. Обвиняемый в тот момент занимался управлением муниципальным имуществом. К нему обратился знакомый, проживавший в съемной квартире. И попросил помощи: сначала перевести бы квартиру из коммерческого найма в служебный, а затем и вовсе заполучить ее себе.

При этом обвиняемый точно знал, что приятель не имел никаких прав на приватизацию муниципального имущества. Тем не менее, сделал все так, чтобы удовлетворить просьбу гражданина, он проголосовал за него на заседании комиссии по жилищным вопросам. Незаконное вознаграждение составило 140 тысяч рублей.

В настоящее время дело передано в суд на рассмотрение.