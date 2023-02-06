Красноярцы жалуются на серую дымку над городом Фото: Светлана ВАЛИУЛИНА

Красноярцы жалуются на серую дымку, которая появилась над городом еще в выходные. Кто-то рискнул выйти из дома, прогулялись на «Столбы», на Николаевскую сопку, а потом делились оттуда фотографиями густого смога над жилыми домами. Многие делились, что чувствуют проблемы со здоровьем: удушливый кашель, тошноту, головные боли. Особенно сильно чувствовалось это накануне, 5 февраля.

Добавим, что режим неблагоприятных метеорологических условий, которые не позволяют вредным веществам рассеиваться, был объявлен еще 1 февраля и с тех пор продлен трижды.

По данным портала «Красноярск. Небо» на 11 часов 6 февраля хуже всего ситуация на левобережье, в центре города в районе улиц Маерчака и Железнодорожников. А также в районах Ветлужанки, Солонцов, на Северном шоссе, в Северном, Покровке, улице Норильской. Чуть лучше на правом берегу, а также в Удачном и Академгородке.