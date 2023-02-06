В Красноярске на маршруты вышли 56 новых автобусов. Стоп-кадр видео

В Красноярске в понедельник, 6 февраля, вышли на улицы новые автобусы. Они были приобретены за счет бюджета по губернаторской программе «Новый автобус» и переданы в муниципальные транспортные предприятия. Уже поступили 56 машин марки «ЛиАЗ», город рассчитывает получить в этом году еще 28.

Увидеть новинки можно на восьми маршрутах, это: №№ 11, 12, 19, 52, 55, 56, 87 и 95. Все они соответствуют экологическим нормам «Евро-5». Вмещают в себя до 114 пассажиров, в том числе 28 сидящих. Для тех горожан, кто передвигается в час пик, это хорошая новость. Салоны низкопольные, есть аппарели для пассажиров с ограниченными возможностями передвижения. Есть кнопка связи с водителем. Само собой – видеокамеры. И плюс система безопасности: автобус не тронется с места с открытыми дверями. Власти обещают, что в новых автобусах никогда не будет холодно, даже в лютую стужу.