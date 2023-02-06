Разумное потребление: россияне готовы дать второй шанс флагманским смартфонам

Многие компании запускают продажи восстановленных смартфонов Фото: Мария ЛЕНЦ

Купить новый подороже или подержанный подешевле? Финансовые возможности у всех разные, но всегда есть шанс что-то подходящее. По итогам 2022 самыми популярными среди восстановленных смартфонов стали модели Samsung, iPhone и Xiaomi. Лидерство в продажах у iPhone 7. Его стоимость – самая низкая в линейке Apple на вторичном рынке. В пятерку вошли еще две модели Apple – iPhone 8 и iPhone XR. Вторую и третью строчки заняли Samsung Galaxy А10 и Xiaomi Redmi 9A.

Эксперты отмечают, что чаще всего на вторичном рынке покупают флагманские модели высокой ценовой категории. Но есть и исключения. Так, в топ-10 популярных устройств в прошлом году вошел смартфон Huawei Y5p стоимостью менее 10 тысяч рублей.

Среди брендов по итогам года лидирует Samsung, его доля в продажах на вторичном рынке – 35,5%. Специалисты связывают такой интерес к бренду с тем, что смартфоны представлены широким модельным рядом в различных ценовых категориях. На второй строчке расположились устройства от Apple (28%), а топ-3 рейтинга замыкает Xiaomi (15%).

Есть спрос – будет и предложение. Многие компании запускают продажи восстановленных смартфонов. При этом на гаджеты распространяется гарантия, а их стоимость зачастую до 60% ниже, чем у новых.

– Действительно, сейчас на рынке можно наблюдать стабильный спрос на восстановленные смартфоны, – комментирует Давид Борзилов, директор по продажам МегаФона. – Их активно покупают, в том числе, накануне нового учебного года или новогодних праздников наряду с новыми. Клиенты привыкают к возможности приобрести нужную модель по более низкой стоимости, но с гарантией качества. В 2023 году также можно ожидать роста продаж восстановленных смартфонов, с учетом того, что их линейка расширяется.