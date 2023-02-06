Бухгалтер детского дома из Канска перевела себе почти полмиллиона рублей из зарплат сотрудников

Новое уголовное дело может грозить женщине лишением свободы на срок до 6 лет Фото: Мария ЛЕНЦ

Полицейские завели уголовное дело на бывшего главного бухгалтера детского дома в Канске. Женщина за год перевела на свой счет 475 тысяч рублей, которые должны были быть начислены сотрудникам, рассказали в ГУ МВД региона.

Случилось все еще в 2015 году. Как выяснилось, это уже второе подобное преступление, которое совершила женщина 1971 года рождения. В 2016 году во время работы в госорганизации она перевела себе 630 тысяч рублей.

За мошенничество ее приговорили к условному сроку на 2 года с полным возмещением ущерба. Новое уголовное дело может грозить женщине лишением свободы до 6 лет.