В Красноярске водитель грузовика едва не сбил проходивших на «зеленый» школьников

Фото: скриншот видео ГИБДД по Красноярскому краю

На одном из пешеходных переходов в Красноярске водитель грузовика едва не сбил четырех школьников, которые собирались пересечь Калинина на «зеленый» свет. Видео опубликовала госавтоиспекция региона.

Несмотря на то, что горел разрешающий сигнал, ребята посмотрели по сторонам перед тем, как выйти на дорогу– именно это спасло им жизнь. Водитель грузовика, судя по видео, даже не затормозил перед светофором и на полной скорости проехал на «красный».

Мужчину уже нашли. За повторный проезд на запрещающий сигнал он должен будет выплатить штраф в размере пяти тысяч рублей.