В Красноярске пропавшего 13-летнего мальчика нашел водитель

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске два дня искали 13-летнего мальчика, который ушел из дома в Ленинском районе. В итоге его заметил на улице водитель, рассказали в ГУ МВД России по региону.

Мужчина довез подростка до отдела полиции и передал сотрудникам. Сейчас жизнью и здоровью мальчика ничего не угрожает. Из-за чего ребенок провел на улице почти двое суток, еще предстоит выяснить.

Напомним, мальчик ушел из дома в субботу, 4 февраля. Волонтеры и полицейские проверили все места, где он мог появиться, поговорили с его друзьями, одноклассниками, родственниками и возможными очевидцами.