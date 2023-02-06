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НовостиОбщество6 февраля 2023 3:00

В Красноярске пропавшего 13-летнего мальчика нашел водитель

Он привез ребенка в полицию
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске два дня искали 13-летнего мальчика, который ушел из дома в Ленинском районе. В итоге его заметил на улице водитель, рассказали в ГУ МВД России по региону.

Мужчина довез подростка до отдела полиции и передал сотрудникам. Сейчас жизнью и здоровью мальчика ничего не угрожает. Из-за чего ребенок провел на улице почти двое суток, еще предстоит выяснить.

Напомним, мальчик ушел из дома в субботу, 4 февраля. Волонтеры и полицейские проверили все места, где он мог появиться, поговорили с его друзьями, одноклассниками, родственниками и возможными очевидцами.