В Красноярском крае зафиксировали два случая лихорадки Денге Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае зафиксировали два завозных случая лихорадки Денге. Об этом в своем телеграм-канале рассказал главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев. На прошлой неделе к медикам обратились две красноярские туристки, которые вернулись из Таиланда – из Пхукета и Таттайи. Обеим назначено лечение. Из состояние удовлетворительное.

В целом передается вирус исключительно комарами, которые обитают преимущественно в тропических странах. От человека к человеку инфекция не передается. Возвращаясь из отдыха (а кто-то из рабочей командировки) из южных стран, нужно внимательно следить за состоянием здоровья в ближайшие несколько недель. Классические симптомы лихорадки Денге – повышение температуры до 39 – 40 градусов, учащение пульса, озноб, боли в костях, суставах и мышцах.