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НовостиОбщество6 февраля 2023 2:43

В Красноярском крае зафиксировали два случая лихорадки Денге

Заболевшие прибыли из жарких стран
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярском крае зафиксировали два случая лихорадки Денге

В Красноярском крае зафиксировали два случая лихорадки Денге

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае зафиксировали два завозных случая лихорадки Денге. Об этом в своем телеграм-канале рассказал главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев. На прошлой неделе к медикам обратились две красноярские туристки, которые вернулись из Таиланда – из Пхукета и Таттайи. Обеим назначено лечение. Из состояние удовлетворительное.

В целом передается вирус исключительно комарами, которые обитают преимущественно в тропических странах. От человека к человеку инфекция не передается. Возвращаясь из отдыха (а кто-то из рабочей командировки) из южных стран, нужно внимательно следить за состоянием здоровья в ближайшие несколько недель. Классические симптомы лихорадки Денге – повышение температуры до 39 – 40 градусов, учащение пульса, озноб, боли в костях, суставах и мышцах.