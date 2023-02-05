В Красноярске пропал 13-летний мальчик в черной куртке с зелеными полосками

Фото: волонтеры

В Красноярске пропал 13-летний подросток Умарали Алиев. Как сообщают волонтеры из отряда «Поиск пропавших детей Красноярск», мальчик ушел 4 февраля из дома в 7:30 утра. Последний раз его видели в ТРЦ «Планета» в тот же день около 16:30. После этого о ребенке нет никакой информации.

Известно, что семья у мальчика благополучная, ранее он никогда из дома не убегал.

Публикуем ПРИМЕТЫ ПРОПАВШЕГО:

Рост мальчика около 150-160 см., среднего телосложения, волосы тёмные, глаза карие.

БЫЛ ОДЕТ: черная шапка, чёрная куртка с зелёными полосками, чёрные штаны, черная обувь с эмблемой «NIKE».

С СОБОЙ: чёрный рюкзак, транспортная карта.

Если вам известна информация, связанная с ребенком и его местонахождением, просим сообщить по телефонам:

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