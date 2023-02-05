Красноярский мэр Владислав Логинов опубликовал фото со студенческих времен из военного училища

Фото: тг-канал Владислава Логинова

Красноярский мэр Владислав Логинов опубликовал в своем телеграм-канале фото со студенческих времен из военного училища. Поводом для того, чтобы окунуться во времена своей молодости стало присвоение выпускникам военного учебного центра СФУ звания «Лейтенант».

Фото: тг-канал Владислава Логинова

Логинов вспоминает, что много лет назад он также стоял в строю выпускников и думал о своем первом назначении. Размышлял, как он может проявить себя.

Мэр поблагодарил выпускников за выбор профессии и целеустремленность, пожелал, чтобы все мечты лейтенантов сбылись, а сомнения в выборе правильного пути обошли их стороной.