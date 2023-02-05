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НовостиОбщество5 февраля 2023 6:55

Красноярский мэр Владислав Логинов опубликовал фото со студенческих времен из военного училища

Он прикрепил его к посту, в котором поздравлял выпускников военного учебного центра СФУ со званием «лейтенант»
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: тг-канал Владислава Логинова

Фото: тг-канал Владислава Логинова

Красноярский мэр Владислав Логинов опубликовал в своем телеграм-канале фото со студенческих времен из военного училища. Поводом для того, чтобы окунуться во времена своей молодости стало присвоение выпускникам военного учебного центра СФУ звания «Лейтенант».

Фото: тг-канал Владислава Логинова

Фото: тг-канал Владислава Логинова

Логинов вспоминает, что много лет назад он также стоял в строю выпускников и думал о своем первом назначении. Размышлял, как он может проявить себя.

Мэр поблагодарил выпускников за выбор профессии и целеустремленность, пожелал, чтобы все мечты лейтенантов сбылись, а сомнения в выборе правильного пути обошли их стороной.