В Красноярске зафиксировано превышение вредных частиц в воздухе до 4,15 раз

Вид со смотровой площадки на Красноярск 4 февраля 2023 г Фото: Светлана ВАЛИУЛИНА

Режим «черного неба» в Красноярске держится уже несколько дней, смог накрыл город, в воздухе пахнет гарью. Роспотребнадзор взял пробы красноярской атмосферы для определения степени загрязнения – результаты не самые радужные.

По данным ведомства содержание взвешенных частиц РМ2,5 превышает норму - от 1,03 до 4,15 раз, взвешенных частиц РМ10 - в 2,3 раза.

Как сообщает Роспотребнадзор, зарегистрировано превышение гигиенических нормативов максимальных разовых концентраций.