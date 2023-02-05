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В Красноярске отремонтируют 12 дворовых проездов к медицинским учреждениям. Как сообщают в администрации, в порядок приведут проезжие части и тротуары. Проезды к клиникам и больницам будут благоустроены в рамках отдельной программы, её впервые приняли в 2023 году.

При составлении списка дорог, которые нужно отремонтировать в первую очередь, учитывалось мнение жителей. Для того, чтобы необходимый горожанам проезд попал в список на ремонт, жителям нужно подать заявку в администрацию района. На место выедут специалисты из отдела ЖКХ, которые оценят состояние бордюров и асфальта.