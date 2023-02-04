В Тыве отец оставил двухлетнего сына одного дома и ушел на застолье к односельчанам

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Республике Тыва передали в суд дело 39-летнего сельчанина, который оставил двухлетнего ребенка одного и ушел. Мальчика нашли сотрудники полиции, рассказали в СУ СК России по региону.

Как выяснило следствие, в ноябре 2022 года мужчина подкинул в печь немного дров и ушел выпивать с односельчанами, закрыв дверь. Ребенок остался один, без еды и воды, в остывающей квартире.

Малыша обнаружили полицейские и передали в больницу с признаками переохлаждения. Мальчику была оказана вся необходимая помощь.

На отца заведено уголовное дело. С обвинительным заключением оно передано в суд.