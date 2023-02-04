В Красноярском крае за год заболеваемость туберкулезом снизилась на 5,4%

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В Красноярском крае в 2022 году заболеваемость туберкулезом снизилась на 5,4 по сравнению с 2021 годом. Об устойчивом снижении количества заболевших за последнее десятилетие сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Всего в 2022 году на территории региона выявили 1 275 впервые заболевших туберкулезом человек. В 2021 году эта цифра была выше на 38 человек.

Улучшились и показатели по детской заболеваемости – количество детей до 14 лет с туберкулезом уменьшилось за год на 5,7%. Снижается и количество смертей (7,2 случая на 100 тысяч человек в 2022 году по сравнению с 8,3 случаев на такое же количество человек в 2021 году).

Основными способами предупреждения распространения туберкулеза является ранее выявление больных. При своевременно начатом лечении эта болезнь излечима.