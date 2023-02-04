С начала 2023 года жители Красноярского края перевели мошенникам почти 176 миллионов рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

С начала 2023 года на уловки интернет-мошенников попалось 698 жителей Красноярского края. Из них 272 – только за последнюю неделю, сообщает прокуратура региона.

Жительнице Советского района Красноярска аферисты сообщили, что на нее оформлено два кредита. Чтобы подтвердить свои слова, они представились сотрудниками банка и отправили в мессенджер женщины фотографию ее паспорта. После этого они посоветовали поступившие деньги перевести на «безопасный счет».

Горожанка поверила и под диктовку мошенников перечислила 2,8 миллионов рублей на чужой счет.

Всего за прошедший месяц жители региона отправили на неизвестные счета 175,7 миллионов рублей, из них 57,7 – только за последние семь дней.