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НовостиОбщество4 февраля 2023 4:11

На Семафорной в Красноярске установили второй пролет пешеходного моста

Завершить строительство планируется летом 2023 года
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: администрация Красноярска

Фото: администрация Красноярска

На улице Семафорной в Красноярске строители завершили установку второго пролета пешеходного моста. Всего их будет пять, рассказали в администрации города.

Первый пролет нового виадука встал на свое место в ночь на 24 декабря. Тогда на час пришлось перекрывать движение на дороге.

Завершить строительство планируется летом 2023 года. Мост свяжет район с улицей Павлова, и жителям не придется делать большой крюк для того, чтобы обходить железнодорожные пути.

Конструкцию изготавливают на местном заводе из алюминия. Ширина моста составит 3 метра, в длина – 151 метр.