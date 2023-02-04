В Красноярском крае будут судить бухгалтера, которая присвоила себе 16 миллионов рублей

Дело передали в суд Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае закончено расследование уголовного дела, которое было заведено на главного бухгалтера одного индивидуального предпринимателя. Женщина 5 лет переводила деньги компании на свой счет, рассказали в ГУ МВД.

Жительница Назарово 1982 года занимала должность главного бухгалтера сразу в двух организациях. С декабря 2017 года женщина начала заключать фиктивные сделки на приобретение товара и сырья для компании. Деньги, которые она переводила несуществующим поставщикам, уходили на ее личный счет.

Обманывать предпринимателя удавалось до ноября 2021 года. За это время женщина перевела себе 16 миллионов рублей.

Сейчас бухгалтер находится под подпиской о невыезде и ждет суда. Ей грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом.