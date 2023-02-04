На красноярской Стрелке приступили к строительству храма Иоакима и Анны

Фото: vk.com/k_sobor

В Красноярске на Стрелке началось строительство храма Иоакима и Анны. Он будет деревянным, из клееного бруса, рассказал в соцсетях священник Николай Ши-Кэ-Мин.

На территорию уже завезли все материалы для забора, начали бурить лунки и приступили к установке столбов.

- Для церковной истории нашего города это очень важный храм. Первоначально именно на Стрелке стоял деревянный храм, а затем там появилось первое каменное здание Красноярска – Воскресенский собор, - рассказал Николай Ши-Кэ-Мин.

Покровители будущего храма – Иоаким и Анна – выбраны не случайно, ведь им молятся о семейной жизни и детях, а на Стрелке как раз часто гуляют родители и молодые пары.