Мэр Красноярска поднял тему дорожающих тарифов за отопление

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Мэр Красноярска Владислав Логинов высказался о росте тарифов за отопление в городе. Он поднял вопрос на встрече с руководителями ресурсоснабжающих предприятий и организаций ЖКХ. По его словам, у жителей совершенно одинаковых домов счета в платежках могут существенно отличаться.

– Жители справедливо спрашивают, почему так существенно выросли платежи. Сегодня представители ресурсоснабжающих организаций обозначили проблему, что в ряде случаев у жителей одинаковых домов разница в потреблении тепловой энергии, а, соответственно, и в начислениях достигает 30%. Необходимо разобраться, руководителям районных администраций подключиться к решению проблемы совместно с УК и ТСЖ, – заявил Логинов.

Также на совещании был затронут вопрос ремонта теплосетей. Директор Красноярского филиала СГК сообщил, что в этом году программой модернизации будет охвачено свыше 90 объектов в городе, и ремонт уже начался – сейчас в работе находятся 10 участков.