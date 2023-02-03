В Красноярске продлили режим неблагоприятных метеоусловий

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В Красноярске продлили режим НМУ. Его ввели 1 февраля, и по задумке он должен был действовать до вечера 3 февраля. Однако сегодня стало известно, что «черное небо» останется в городе минимум до 19:00 6 февраля.

По прогнозам синоптиков, все выходные в Красноярске почти не будет ветра, осадки также не ожидаются. Из-за этого смог едва ли рассеется до понедельника.

Отметим, что 2 по 3 февраля из-за неблагоприятных метеоусловий режим НМУ также ввели в Минусинске, Назарове и Ачинске. А в Красноярске, по данным экспертов, местами показатели вредных веществ превышают норму в 5 раз.