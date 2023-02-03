Красноярские дорожники рассказали, почему на тротуарах горы снега. Фото: УДИБ

Красноярские дорожные службы, которые заняты очисткой улиц, пояснили, почему на тротуарах лежит складированный снег. По информации управления дорог, инфраструктуры и благоустройства процесс уборки организован так: сначала рабочие вручную убирают утрамбованный снег с тротуара на остановке и подходах к ней. Затем перемещают на дорогу так, чтобы не мешать автобусам и троллейбусам заезжать в остановочные карманы. А уже вечером снегоуборочная техника его забирает. Также В УДИБе упрекнули водителей, которые оставляют свои машины в остановочных карманах, и тогда снег невозможно убрать, пишут Sibnovosti.

Возможно, так и есть. Только почему не все остановки убираются? Например, куча снега целую неделю лежит на улице Партизана Железняка на остановке «Зенит» в сторону центра города. Лежит в аккурат посредине, на самом краю, а пассажирам, чтобы попасть в автобус, приходится огибать ее. А на улице Стасовой пассажирам приходится перепрыгивать через плотный снежный бордюр и балансировать на скользкой дороге, чтобы зайти в салон.