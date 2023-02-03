В Красноярском крае примут закон о туризме Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае появился закон о туризме. Официально он звучит так: «О создании благоприятных условий для развития туризма в Красноярском крае». Вопрос о том, чтобы регламентировать эту сферу деятельности, поднимали несколько лет назад. В 2018 году документ был готов и даже принят в первом чтении депутатами краевого парламента. Однако дело застопорилось.

По словам нынешнего председателя профильного комитета Александра Новикова, за эти годы изменилось законодательство, появились новые инструменты поддержки предпринимателей, стремящихся работать в этой отрасли, и муниципальным образованиям. Необходимо разработать новые направления для развития туризма. Так что нужна новая редакция документа, сообщают Gornovosti.

В ближайшем времени депутаты организуют круглый стол, куда пригласят представителей туристической отрасти края.