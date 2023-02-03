Председатель правительства Красноярского края может быть причастен к уголовному делу Фото: Мария ЛЕНЦ

Председатель правительства Красноярского края может быть фигурантом уголовного дела, связанного со строительством метро. Об этом сообщает РИА-Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона. Неназванный инсайдер уверяет, что дело завели еще в октябре 2022 года, Юрия Лапшина подозревают в превышении должностных полномочий. Конкретно – по его указанию подписывались акты работ, которые на самом деле не были выполнены. Официальных комментариев, однако, никто пока не дает.

Добавим, что самое громкое дело, связанное с метро, - это мошенничество в особо крупном размере, в котором обвиняется руководитель компании-проектировщика «Красноярск-ТИЗИС». Олега Митворя арестовали в июле 2022 года, с тех пор он находится в СИЗО Красноярска. По данным следствия, было похищено 900 миллионов рублей. Также в июле прошлого года, в рамках того же дела, задержали министра транспорта края Константина Димитрова.