В Красноярске ужесточили приговор суррогатной матери, продавшей своего ребенка Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске суд рассмотрел апелляцию суррогатной матери, которой вынесли приговор в торговле новорожденным ребенком. Она и ее защита посчитали, что приговор первой инстанции – 3 года 2 месяца – слишком суров, поэтому опротестовали его. Но надежды не оправдались. Вместе смягчения наказания – его ужесточение. 33-летней женщине придется провести в заключении на 4 месяца больше.

Напомним, что в Красноярске вскрылась целая схема торговли новорожденными, которую организовала фирма «Дидилия». Она подыскивала женщин, в том числе из ближнего зарубежья, заключала договоры с покупателями. Затем женщины выезжали в Камбоджу для подсадки эмбриона. А рожали в Красноярске. После чего регистрировали детей, оставляли доверенность на представителя фирмы распоряжаться судьбой ребенка и получали деньги.

Ранее мы писали о том, что вынесен приговор 29-летней гражданке Казахстана, также причастной к махинациям «Дидилии». Расследование в отношении директора ООО «Дидилия» и его соучастников продолжается.