Эксперты: потребители вернулись к сберегательной модели поведения

По оценкам Первого ОФД (входит в группу ВТБ), в январе россияне снизили свои траты на продукты и услуги на 12% к январю прошлого года. Количество покупок уменьшилось на 13%. Наиболее заметно сократились расходы на электронику.

За январь в торговых и сервисных точках, обслуживаемых оператором, россияне потратили 665 млрд рублей – на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество чеков уменьшилось на 13%, до 4,3 млн. Наиболее существенно – на 20% - сократились расходы покупателей на электронику и аксессуары, детские товары и кухонную утварь, продукцию для спорта и творчества, а также мебель, спецодежду, канцтовары и табачные изделия. При этом почти вдвое больше денег покупатели направили на товары для праздников, на 19% увеличились траты на сувениры, на 16% – на товары для дома. «Январь традиционно показывает снижение потребительского спроса по сравнению с декабрем. Однако в этом году траты населения продемонстрировали снижение не только к декабрю, но и к январю 2022 года. Это связано в том числе с возвращением россиян к сберегательной модели поведения, которое началось еще в прошлом году. По нашим прогнозам, в феврале объем трат вырастет по сравнению с январскими значениями, но о восстановлении потребительской активности можно будет судить только по итогам всего первого квартала», – комментирует Александра Красовская, руководитель отдела продаж аналитических сервисов Первый ОФД. Аналитика сформирована при помощи сервиса Продажи.рф