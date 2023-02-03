В Красноярске исполнят саундтреки из «Гарри Поттера». Фото: vk.com/hpsymphony

Жители Красноярска вживую смогут послушать саундтреки из фильмов о «Гарри Поттере». Московские артисты сыграют два концерта за день.

Когда пройдет концерт Sonorus с саундтреком из «Гарри Поттера» в Красноярске в 2023 году

Московский камерный оркестр Sonorus сыграет для красноярцев 26 марта 2023 года на сцене Красноярской филармонии на пр. Мира, 2Б. Время проведения: 16:00 и 19:00 часов. Концерты пройдут в рамках большого тура «Гарри Поттер».

Купить билеты можно на сайте тура по ссылке. Стоимость – до 2,5 тысяч рублей.