В Красноярском крае компании «Голд Филд» запретили добывать золото Фото: Мария ЛЕНЦ

В Манском районе Красноярского края компании «Голд Филд» запретили добывать золото. Такое решение вынес суд, ознакомившись с результатами проверки, которую провела природоохранная прокуратура. В ней были задействованы специалисты министерства экологии и рационального природопользования края, Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора, Енисейского территориального управления Росрыболовства и других государственных структур.

В пресс-службе прокуратуры рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что «Голд Филд» взяла в аренду участок на реке Левая Жайма. Однако не согласовала разработку недр и добычу золота с Росрыболовством. Получается, устроили техническую дамбу, перекрыв реку, русло высохло, в результате погибли все кормовые организмы и рыбы. Теперь русло нужно будет восстановить.

Кроме того, компанию оштрафовали за отсутствие лицензии, за нарушение правил водопользования и за вред биологическим ресурсам на общую сумму 390 тысяч рублей.