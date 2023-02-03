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НовостиОбщество3 февраля 2023 8:04

В Красноярском крае компании «Голд Филд» запретили добывать золото

Прокуратура добилась этого через суд
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярском крае компании «Голд Филд» запретили добывать золото

В Красноярском крае компании «Голд Филд» запретили добывать золото

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Манском районе Красноярского края компании «Голд Филд» запретили добывать золото. Такое решение вынес суд, ознакомившись с результатами проверки, которую провела природоохранная прокуратура. В ней были задействованы специалисты министерства экологии и рационального природопользования края, Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора, Енисейского территориального управления Росрыболовства и других государственных структур.

В пресс-службе прокуратуры рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что «Голд Филд» взяла в аренду участок на реке Левая Жайма. Однако не согласовала разработку недр и добычу золота с Росрыболовством. Получается, устроили техническую дамбу, перекрыв реку, русло высохло, в результате погибли все кормовые организмы и рыбы. Теперь русло нужно будет восстановить.

Кроме того, компанию оштрафовали за отсутствие лицензии, за нарушение правил водопользования и за вред биологическим ресурсам на общую сумму 390 тысяч рублей.