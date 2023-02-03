В Норильске группа парней ограбила студентов и у одного из них вымогала 200 тысяч рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Норильске полицейские выявили, что группа парней 18 и 19 лет, которая ограбила двух студентов, вымогала у одного из них 200 тысяч рублей. Заведено новое уголовное дело, сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Преступление произошло в ноябре 2022 года. Несколько парней напали на двоих 18-летних студентов в подъезде дома в Норильске. Усадили их в машину и вывезли на окраину города. Там у них забрали документы и телефоны. После этого одного из студентов отвезли в торговый центр, чтобы он снял деньги со своего счета. С полученными 16 тысячами рублями грабители уехали.

Как позже выяснили полицейские, одному из студентов после похищения телефона угрожали пистолетом и требовали 200 тысяч рублей. На поиски нужной суммы определили срок и высадили его из машины.

Теперь грабителям только за этот эпизод грозит до 7 лет лишения свободы. В ожидании суда двое их них находятся под подпиской о невыезде, еще двое – под стражей.