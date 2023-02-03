В Красноярске с 11 сентября запустят студенческие троллейбусы. Фото: администрация города

В Красноярске с 11 февраля запустят студенческие маршруты. Такое решение было принято губернатором края Александром Уссом после массового обращения студентов, которые обучаются в Сибирском федеральном университете, в институтах на улице Маерчака и на проспекте Свободном.

Студенческими станут 5-й и 6-й троллейбусные маршруты. Первый соединит микрорайон Северный и корпус СФУ на Свободном, будет проходить через центр города и Маерчака. Конечная остановка - возле экопарка «Гремячая грива». Иными словами, от «Космоса» - и вверх по Свободному до конца.

Второй маршрут будет продлен. Сейчас «шестерка» идет с ЛДК на правом берегу через Коммунальный мост до ЖД вокзала. А будет с Ленина уходить на Копылова и затем в Студенческий городок, до Политехнического института. На маршрут добавят еще четыре единицы транспорта

Кстати, узнать студенческие троллейбусы можно будет по логотипу на борту, пояснили в департаменте транспорта города.

Кстати, изменения коснутся и автобусного маршрута №90. С 11 февраля он вернется к прежней схеме движения по улице Копылова и через переулок Боготольский.