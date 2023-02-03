В Дудинке после видео с издевательствами над школьником завели уголовное дело

В Дудинке после издевательства над школьником завели уголовное дело Фото: Мария ЛЕНЦ

В Дудинке после информации об издевательствах над школьником завели уголовное дело. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального следкома. Напомним, что в интернете появился ролик, где подростки унижали сверстника на камеру. Как оказалось, длилось это месяцами. Взрослые не замечали? Или не хотели замечать? После того, как сотрудники полиции обнаружили видео и забили тревогу, спустя несколько часов они нашли всех персонажей этой истории.

По информации, озвученной следкомом, в конце января-февраля и августе 2022 года подростки находились в подъезде многоэтажки в Дудинке. Мучителям 12,14 и 15 лет. Их жертве – 12 лет. Один из подростков, задавал мальчику вопросы, на которые он не мог ответить, а после несколько раз ударил ему кулаком по лицу. Затем пошли другие издевательства.

Как оказалось, подростки уже состояли на профилактическом учете, а их родители были судимы. Семьи признаны неблагополучными. Однако, цитируем релиз следкома, представители органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Дудинки не приняли должных профилактических мер. Иными словами, подростки чувствовали полную безнаказанность.