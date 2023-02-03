В Красноярске с 11 февраля запустят студенческие маршруты

Фото: администрация Красноярска

С 11 февраля в Красноярске через микрорайон Северный к институтам СФУ на улице Маерчака и проспекте Свободном начнут курсировать студенческие троллейбусы. Для этого изменили схемы движения 5-го и 6-го маршрутов, сообщает администрация города.

Маршрут №5 «Студгородок» - «ст. Красноярск-Северный» пройдет через центр города до новой конечной остановки «Экопарк «Гремячая грива»».

Фото: администрация Красноярска

Удлинится маршрут №6 «Железнодорожный вокзал – ЛДК». Теперь он будет идти до Студгородка. Чтобы жителям города не пришлось долго стоять на остановках в ожидании посадки, на линию добавят четыре троллейбуса.

Фото: администрация Красноярска

Узнать новые студенческие маршруты можно будет по логотипу на борту.

Фото: администрация Красноярска

Изменится с 11 февраля и автобусный маршрут №90 – он вернется к прежней схеме движения по Копылова и через переулок Боготольский.