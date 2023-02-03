Жителя Красноярска обязали выплатить 3,6 миллиона рублей знакомому, который дал их для взятки полиции и суду

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Красноярскому краю

В Красноярске 49-летний мужчина выплатил родственнику знакомого 3,6 миллионов рублей, которые до этого у него же обманом и выманил. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России.

Житель краевой столицы узнал, что родственник его знакомого оказался в беде – того подозревали в совершении тяжкого преступления. Мужчина решил «помочь». Для этого он попросил деньги якобы для того, чтобы передать их полицейским и в суд. Стоимость прекращения уголовного дела или смягчения наказания горожанин оценил почти в 4 миллиона рублей.

Мужчину признали виновным и обязали выплатить ущерб. Чтобы получить деньги, приставы запретили жителю Красноярска выезжать из страны, что-либо делать с машиной и обратились в банк, где у него был открыт один из вкладов.