В Красноярске начальника отдела КрУДора задержали за взятку почти в 1 миллион рублей. Фото: СК

В Красноярске начальника одного из отделов Управления автомобильных дорог по Красноярскому краю (КрУДор) задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Вместе с ним был задержан и генеральный директор ООО «Мостовик» - по подозрению в даче взятки в особо крупных размерах. Речь идет о четырех выявленных эпизодах. Об этом сообщает пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

В ходе следствия установлено, что в 2020 и 2021 году чиновник получил от бизнесмена мзду на общую сумму свыше 930 тысяч рублей. Однако брал не только деньгами, а еще и услугами – заправлялся топливом и проходил технического обслуживания личного автомобиля за счет гендиректора. Взамен принимал без всяких нареканий работу - ремонт мостов, которые компания выполняла на территории края. С его подачи подписывались все акты, все отчеты о стоимости выполненных работ, на основе которых проводилась оплата госконтрактов из бюджета.

Выявили преступление сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю. После проведенных обысков, найденных документах и предъявленных обвинений оба фигуранта признали свою вину. Оба находятся под домашним арестом.