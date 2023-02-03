Красноярцам вновь разрешили строить снежные горки во дворах

С 2023 года вновь можно будет строить снежные горки во дворах и на склонах Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Красноярского края вновь могут спокойно строить снежные горки на придомовых территориях без проектирования и регистрации в органах технадзора. Об этом рассказал первый заместитель губернатора региона Сергей Пономаренко.

Росстат по поручению Минпромторга в ближайшее время должен подготовить методические рекомендации к ГОСТу «Безопасность устройств для развлечения ГОРКИ ЗИМНИЕ». В них будет подробно прописано, что он распространяется только на искусственно созданные горки. А вот для снежных сооружений, которые строят во дворах и на естественных склонах жители, этот документ относится не будет.

Напомним, что с 2021 года строить горки выше 40 сантиметров можно было только под строгим контролем Ростехнадзора.