В Красноярском крае на угольных предприятиях расширят социальные программы

В 2023 году в Красноярском крае сотрудники угольных предприятий смогут воспользоваться различными социальными корпоративными программами. Так, на СУЭК будут сохранены и даже расширены все действующие соцпрограммы - оздоровления, дотирования расходов на питание, ЖКХ, выплат в сложных жизненных ситуациях и другие.

В санаториях, летних лагерях в Красноярском и Алтайском краях, Новосибирской и Иркутской областях, Хакасии, на курортах Черноморского побережья отдохнут около 2 тыс. сотрудников и их детей. Именно на отдых и оздоровление предусмотрено около 130 млн рублей. Причем сотрудники не только получат оздоровительные путевки, им также компенсируют стоимость проезда к месту отдыха и обратно. Кроме того, благодаря системе добровольного медицинского страхования им доступна высококвалифицированная помощь более чем ста ведущих клиник региона. Большой объем оздоровительных программ сотрудникам красноярских предприятий угольной энергетической компании и их детям предлагает и ведомственная медико-санитарная часть «Угольщик». В филиале МСЧ в Бородино – санатории-профилактории «Шахтер» – работают бассейн, кабинеты магнито-, лазеро- и прессотерапии, аэроионной, озоно- и бальнеотерапии, ЛФК, массажа, ультрозвуковых методик лечения, фитобар. Добавим, что сотрудники могут воспользоваться и другими льготами и гарантиями сверх предусмотренных в Трудовом кодексе РФ, например, частичной компенсацией услуг ЖКХ для жителей многоквартирных домов и бесплатным углем для собственников частных домохозяйств.