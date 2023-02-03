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НовостиПроисшествия3 февраля 2023 4:02

В поезде Иркутск-Красноярск пассажирка напилась и начала буянить

Пришлось вызвать полицию
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: скриншот видео управление на транспорте МВД России по СФО

Фото: скриншот видео управление на транспорте МВД России по СФО

На станции Иланская полицейские сняли с поезда сообщением Иркутск-Красноярск пьяную пассажирку. Об этом сообщает управление на транспорте МВД России по СФО.

Оказалось, выпившая женщина возвращалась домой с вахты. На ее неадекватное поведение пожаловались соседи по вагону: пассажирка громко материлась и мешала отдыху.

Сначала шумную женщину попытались успокоить проводники, однако их требования она проигнорировала. Пришлось вызвать наряд полиции.

На пассажирку составили два протокола – за мелкое хулиганство и появление в общественном месте в состоянии опьянения.