В Красноярске управляющая компания заплатила 50 тысяч ребенку за разбитый нос. Фото: прокуратура

Красноярская управляющая компания выплатила компенсацию 4-летнему ребенку (точнее – его законным представителям) за травму, которую он получил на детской площадке. Сумма морального вреда оценена в 50 тысяч рублей. На этом настояла прокуратура города.

В пресс-службе ведомства рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что инцидент произошел во дворе дома № 80 на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий». Не так давно там обустроили детскую площадку. Однако рабочие, которые выполняли эту работу, наглядно расписались в собственной квалификации: покрытие на детской площадке имело разные уровни – это хорошо видно на фото. 22 октября прошлого года дети играли, бегали, один из них запнулся о выступ и упал. В результате разбил нос и потребовалась медицинская помощь.

Добавим, что после того случая площадку привели в нормальное состояние. А должностное лицо, которое все это допустило (читайте, не проверило, как сработал подрядчик), оштрафовали на 50 тысяч рублей.