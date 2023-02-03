В Красноярском крае объекты гидроэлектроэнергетики начали подготовку к весенним паводкам

Богучанская ГЭС Фото: Мария ЛЕНЦ

Специалисты Богучанской ГЭС начали подготовку к паводку 2023 года. Основная задача проводимых мероприятий – обеспечение готовности гидротехнических сооружений к приему больших объемов воды, обеспечение устойчивого функционирования оборудования и предотвращение негативных последствий паводка.

Подразделения станции уже приступили к обследованию бетонной и каменно-набросной плотин, оценке необходимости проведения дополнительных профилактических работ и ревизии запасов материально-технических ресурсов, предусмотренных на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

Отметим, что перечень проводимых мероприятий формируется с учетом опыта прохождения паводков за весь период строительства и эксплуатации станции, в том числе периода повышенной водности в 2021 году. Ежегодно на предприятии создается паводковая комиссия, которая организует анализ рисков при различных вариантах прохождения паводка, в том числе при повышении или снижении уровня Богучанского водохранилища. Для персонала станции, в первую очередь для Оперативной службы, организуют проведение дополнительных тренировок и внеплановых инструктажей по обеспечению безопасного, надежного и эффективного прохождения паводка. Помимо регулярных проверок работоспособности оборудования, связанного с пропуском паводка (затворов и подъемных механизмов, сороудерживающих решеток, промывных устройств, откачивающих механизмов, локальной системы оповещения) в канун паводка проводятся дополнительные внеочередные ревизии, а в период его прохождения - наблюдение за состоянием сооружений и оборудования выполняют круглосуточно.

Добавим, что с 1 февраля Енисейское бассейновое водное управление установило режим работы для ГЭС Ангаро-Енисейского каскада на очередной месяц. Для Богучанской ГЭС с 4 февраля по 3 марта установлен режим с расходами воды через гидроагрегаты в диапазоне 3100-3600 кубометров в секунду; для сравнения – в феврале 2022 года действовал режим 3500-4200 кубометров в секунду. По состоянию на 1 февраля уровень Богучанского водохранилища находится на отметке 207,42 м, уровень Ангары в нижнем бьефе 138,7 м. Толщина льда на водохранилище 0,43 м, что соответствует средним значениям.

КОНКРЕТНО

Режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуск паводков на ГЭС устанавливает Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) с учетом рекомендаций Межведомственной рабочей группы, в состав которой входят представители МЧС, Минсельхоза, Росрыболовства, Росморречфлота, АО «Системный оператор Единой энергетической системы», органов исполнительной власти субъектов Федерации.