Красноярский парк «Сибсталь» в 2023 году ждет масштабное благоустройство

Фото: администрация Красноярска

Парк «Сибсталь» в Красноярске стал победителем в рейтинговом голосовании за общественные пространства, которые должны благоустроить в 2023 году. Работы по преображению займут два года, рассказали в администрации города.

Проект уже готов. Его авторы постарались учесть как пожелания жителей, так и сохранить историю района.

На территории парка появится детский городок с лабиринтом, качелями, игровым комплексом для самых маленьких и каруселями. Вместо старой спортивной площадки появится футбольное, а также баскетбольно-волейбольное поле.

На центральной аллее построят сцену с навесом. Можно будет и выгуливать животных – в парке сделают площадку для дрессировки собак.

В целом в «Сибстали» станет удобнее для посетителей: появятся навигационные стенды, скамейки, освещение и новая брусчатка с асфальтовым покрытием.