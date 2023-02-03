В Красноярске потребовалось пять экипажей ДПС, чтобы остановить пьяного водителя

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В Красноярске на 14 дней арестовали водителя, который устроил гонки по ночному Красноярску. Мужчина с явными признаками опьянения отказался остановится по требованию полицейских, сообщили в госавтоинспекции региона.

Подозрительную иномарку сотрудники ГИБДД увидели в Октябрьском районе. Машина при виде экипажа сначала резко затормозила, после чего поехала дальше.

Тогда инспекторы через громкоговоритель потребовали водителя остановиться, но тот лишь увеличил скорость. Началось преследование, во время которого иномарка выезжала на встречную полосу, проезжала перекрестки на красный сигнал светофора и превышала скорость.

Поймать гонщика удалось только совместными усилиями 5 экипажей ДПС, которые взяли его в кольцо. За рулем оказался 34-летний житель Красноярска, у которого не было прав, зато имелись все признаки опьянения.

От прохождения медосвидетельствования мужчина отказался. Как оказалось, ранее он лишился прав как раз из-за этого. На водителя составили больше десятка протоколов за нарушения правил дорожного движения и назначили наказание в виде ареста на 2 недели.