В Туве посадили водителя трактора, по вине которого погибли два человека

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве вынесли приговор сельчанину, по вине которого в ДТП погибли два человека. Смертельная авария произошла еще в сентябре 2021 года в Улуг-Хемском районе. Тогда 38-летний мужчина выехал на дорогу на неисправном тракторе.

Как позже установило следствие, у трактора не работали задние габаритные огни. В темноте его не увидел водитель легковушки, который ехал следом – авто на полной скорости врезалось в неторопливый трактор, водитель и пассажир погибли на месте.

Также оказалось, что сельчанин ранее уже был лишен водительских прав. В итоге после смертельного ДТП его отправили в колонию на 3,5 года.