В Туве «русскими» назвали себя только 10% населения

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Официальный сайт правительства Тувы опубликовал данные всероссийской переписи 2021 года. Жителям Тувы позволили самим определять свою национальность, и в итоге оказалось, что к «русским» себя причисляют лишь 10% респондентов – еще 88% назвались именно «тувинцами».

– В целом перепись выявила, что происходят изменения в части национальной самоидентичности граждан страны. 88% от опрошенных в Туве причислили себя к «тувинцам», к «русским» себя отнесли 31 927 человек, или 10% от всех опрошенных, а тувинцами-тоджинцами назвались 7 278 человек, или 2% от участников переписи. Среди опрошенных были и те, кто не указал национальной принадлежности, – рассказали в правительстве.

Власти добавили, что итоги последней переписи вызвали споры из-за новых методик при сборе данных. К примеру, некоторые народности показали спад численности, однако их представителей наверняка можно найти среди тех, кто не указал свою национальность – таких по стране набралось больше 16 млн человек.