В Красноярске собираются эвакуировать автомобили-подснежники

На улицах Красноярска много «автомобилей-подснежников», мешающих работе дорожной техники. Фото: администрация города

С улиц Красноярска уберут вросшие в сугробы припаркованные машины, мешающих уборке. Об этом сообщает администрация города.

На проблемных участках предлагается устанавливать знаки, запрещающие парковку. Этот шаг позволит эвакуировать месяцами стоящие на одном месте машины, после чего грейдеры смогут расчистить образовавшиеся на дорогах завалы снега.

По информации гидрометцентра, за январь в Красноярске выпало в 2,5 раза больше нормы осадков. Дорожные службы продолжают работать в усиленном режиме, расчищая городские магистрали.

Напомним, если территория муниципальная, ее должны приводить в порядок дорожные службы. Если ее собственник неизвестен, то район обязан подключить к уборке мобильные бригады. Дворы домов – это зона ответственности ТСЖ и управляющих компаний.