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НовостиОбщество2 февраля 2023 10:38

СГК приостановила работу мобильного приложения после жалоб красноярцев

Личный кабинет работать не будет
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
СГК приостановила работу мобильного приложения после жалоб красноярцев

СГК приостановила работу мобильного приложения после жалоб красноярцев

Фото: Мария ЛЕНЦ

СГК, ответственная за отопление в Красноярске, отключила свое мобильное приложение с личным кабинетом. К такому решению компания пришла, чтобы не пугать горожан.

В СГК пояснили, что приложение подсчитывает сумму, которая была основана на средних данных, включающих в себя декабрь. Само собой, реальная итоговая сумма за январь будет другой.

Сервисы были отключены 2 февраля. Они возобновят свою работу после окончательного расчета. Квитанции горожане получат до 10 февраля.

Напомним, что в январе красноярцы жаловались на повышение счетов за декабрьское отопление, у многих они выросли на 85%. При этом глава краевого Стройнадзора заявил, что январские платежи могут оказаться еще выше.