СГК приостановила работу мобильного приложения после жалоб красноярцев Фото: Мария ЛЕНЦ

СГК, ответственная за отопление в Красноярске, отключила свое мобильное приложение с личным кабинетом. К такому решению компания пришла, чтобы не пугать горожан.

В СГК пояснили, что приложение подсчитывает сумму, которая была основана на средних данных, включающих в себя декабрь. Само собой, реальная итоговая сумма за январь будет другой.

Сервисы были отключены 2 февраля. Они возобновят свою работу после окончательного расчета. Квитанции горожане получат до 10 февраля.

Напомним, что в январе красноярцы жаловались на повышение счетов за декабрьское отопление, у многих они выросли на 85%. При этом глава краевого Стройнадзора заявил, что январские платежи могут оказаться еще выше.